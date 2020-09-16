أعلن حزب الوفد في بيان رسمي صادر عنه اليوم، استمراره في القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات النواب.

وقال في نص البيان، عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مساء يوم الاثنين 14 سبتمبر امتد ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لتدارس قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر. وعقب مناقشات تمت بأسلوب ديمقراطي انتهى الرأي اليوم بعد استكمال أخذ آراء الحاضرين الذين طلبوا التأجيل لموعد آخره غدًا الخميس، لإبداء رأيهم إلى القرار التالي: "الموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العليا للوفد تقرر خوض انتخابات مجلس النواب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.