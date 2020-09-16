سلطة الطيران تسمح بمد فترة تحليل PCR للقادمين من 9 دول لـ 96 ساعة

قررت سلطة الطيران المدني، استثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - امريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، من قرار إلزام الركاب القادمين من الخارج بتحليل PCR قبل 72 ساعة من الرحلة.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، السماح بمدة ٩٦ ساعة علي الاكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر و الترانزيت في تلك المطارات، مع ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية خلال فترة السفر٠

يأتي ذلك في ضوء الحظر لدخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية الي كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون ان يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل ٧٢ساعه علي الاكثر من الموعد المحدد للرحلة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات ، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .