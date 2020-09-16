فيديو.. إبراهيم عيسى يجيب على السؤال الأصعب: لماذا تأسست جماعة الإخوان؟

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن "حسن البنا شاب نكرة كان يعانى من الاغتراب داخل البيئة المحيطة به فى مركز المحمودية بالبحيرة، واستطاع أن يؤسس أخطر جماعة فى التاريخ".





وأضاف عيسى خلال أولى حلقات برنامجه "أصل الجماعة"، الذى يعرض على قناة "أون"، أن "مصر شهدت عدة إنذارات مهدت الطريق لضرورة خلق تيار جديد لا يستخدم قضية التحرر السياسى أو الاستقلال أو الجلاء وسيلة للتغيير فى مصر من جانب القوى المتحكمة فى تلك الفترة، وهى: الإنجليز، القصر، الذى يحكم البلد، ومن هنا بدأت فكرة تأسيس الجماعة". وأشار عيسى، إلى أنه تم إلقاء القبض على خلايا شيوعية عام 1923 ضمت 400 عضو بالإسكندرية، حيث تبين أن عدد أعضاء الحزب الشيوعى حوالى 1500 عضو فى عموم القطر المصرى.

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