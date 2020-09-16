مصر للطيران تهدى مولودة على طائرتها تذكرة سفر مدى الحياة

هنأ الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الراكبة هيام نصر ناجى دعبان يمنية الجنسية عمرها 38 عاما على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة والتى أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران المتجهة أمس من القاهرة إلى لندن.





وصرح الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنه "من دواعى سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصر للطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا، كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها بهذه المناسبة وهى منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونيخ". وقدم عمرو الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الاحترافى مع هذه الحالة والظرف الاستثنائى. وكان قائد طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS777 المتجهة من القاهرة إلى لندن أمس قرر الهبوط اضطراريا فى مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغا من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الإضطرارى لكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة فى مطار ميونخ.

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