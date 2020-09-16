نشطاء عن افتتاح الجامعة المصرية اليابانية: تعيش وتبنى ياريس وتخرس المتآمرين

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاجا حمل عنوان: "الجامعة المصرية اليابانية"، وذلك عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقر الجامعة الجديد بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.





وتحت عنوان "مش بالكلام بالإنجازات"، أشادت ناشطة بالمشروعات التنموية التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخصوصا فى مجال التعليم. فيما قالت أخرى: "كل يوم بنصحى فيه علي إنجاز جديد لرئيسنا السيسى بيدينا طاقة أمل جبارة إن مصر بتتقدم وبتنهض، السيسى يفتتح اليوم صرح عملاق جديد وهو الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوچيا ببرج العرب وعدد من المشروعات لتطوير التعليم، تعيش وتبنى ياريس وتخرس ألسنة المتآمرين".

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