نقابة المحامين تشكل لجنة لتقييم أبحاث المسابقة القانونية

قال عبدالحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه تم تشكيل لجنة لتقيم الأبحاث المقدمة للمسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 زميل في وقت سابق، وتم إحيائها بناء على تكليف من النقيب العام رجائي عطية.

وأوضح «الروبي»، أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأبحاث المقدمة برئاسته، وعضوية كل من المحامين، محمد راضي مسعود، وصالح الشواربي، بثينة القماش، محمد غريب، أسامة سليم، صالح حسب الله، أشرف سليمان، الدكتور حمادة نجم، الدكتور أشرف الحبيلي، والدكتور ماهر العربي.

وأضاف أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى سيتم تكريمهم، وتقديم شهادات تقدير لهم، لجهدهم القانوني في الأبحاث المقدمة.

يذكر أن عدد الأبحاث المقدمة للمسابقة في الجنائي 35 بحثًا، وفي المدني 23 بحثًا، وفي الشرعي 20 بحثًا، وفي الفروع الأخرى 19 بحثًا.