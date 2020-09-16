بالفيديو “3000 جنيه للمدرس في ساعتين و85 جنيه في الحصة” وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين بدايةً من العام الدراسي الجديد

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محمد سياف - ابو ظبي - صدرت اليوم تصريحات هامة من وزير التربية والتعليم السيد الدكتور طارق شوقي، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإهتمام بالمعلم والطبيب للحفاظ على وعي وصحة أبناء الوطن.

وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين بدايةً من العام الدراسي الجديد

وبعد توجيهات السيسي بزيادة الحوافز والكادر للمعلمين على النحو المذكور بهذا الرابط، قال وزير التربية والتعليم اليوم في تصريحات صحفية له مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكون هناك دخل كبير للمعلم بخلاف الراتب.

وأضاف أن الراتب يحصل عليه المعلم المجتهد وغير المجتهد، لكن الحافز سيكون للمدرس المجتهد من خلال مجموعات التقوية التي تتم في المدارس، مضيفاً أن المدرس سيحصل على 70% من هذه المجموعات.

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وأشار إلى أن المدرس سيحصل من 15 لـ 80 جنيه في الحصة الواحدة، وإذا كان المدرس مجتهد وعنده أعداد في مجموعة التقوية فمن الممكن أن يحصل على 3000 جنيه في ساعتين، وللتفصيل استمع لتصريحات الوزير خلال الفيديو التالي.

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