إبراهيم عيسى عن تأسيس الإخوان: لو لم يكن حسن البنا موجودا لاخترعوه

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إنه لو لم يكن حسن البنا موجودا لاخترعوه، وخصوصا بعد إلغاء منصب الخليفة والسلطة الدينية على المسلمين عام 1924، حيث لم يغضب المسلمون من إسقاط الخلافة وهنا حاول بعض الزعماء فى المنطقة إحياء الخلافة.





وأضاف عيسى خلال أولى حلقات برنامجه "أصل الجماعة"، الذى يعرض على قناة "أون"، أن حسن البنا بدأ بإنشاء الجماعة بعمر 22 سنة ومات وعمره 42 سنة أى مات وهو صغير، مشيرا إلى أن القصر بدأ يفكر فى وسيلة لتفريغ طاقة الشعب بعد إضراب عدد كبير من العمال، وبالتالى جاءت فكرة إنشاء جماعة دينية تقاوم مساعى الشعب للتحرر. وتابع عيسى، أنه خلال مواجهة الشعب للإحتلال الإنجليزى ظهر الإخوان لكى يتحدثوا عن الخلافة والأخلاق، وعندما كنا نريد تحرير فلسطين كانت الجماعة تقوم بتفجير محال اليهود فى مصر، ولا يقومون بتحرير فلسطين. وأشار عيسى، إلى أن الدولة الملكية فى مصر بدأت تشجع على تكوين الجمعيات الإسلامية ودعمتها ماليا لكى تواجه أى دعوات للاستقلال.

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