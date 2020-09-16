والتزمت القوافل بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للاطمئنان على سلامة وصحة المترددين، وحرصًا على عدم نقل فيروس كورونا، حيث شملت القوافل الكشف على جميع التخصصات، منها الأنف والأذن والحنجرة، والكبد، والمخ والأعصاب، والنساء والتوليد، ووفرت العلاج بالمجان.
وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة تليق بالمصريين وخصوصًا من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وقال مدير عام القوافل إنه تم إجراء الكشف على 33 ألفًا و150 مواطنًا من خلال 17 قافلة طبية وعيادة متنقلة تم تنفيذها على مستوى المحافظة خلال شهر أغسطس والنصف الأول من سبتمبر.
وأضاف: "كما وقعت القافلة 500 تحليلًا طبيًا و30 أشعة بالمجان ووزعت الدواء والعلاج اللازم للمرضى بالمجان، كما عقدت 17 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين من خلال أطباء متخصصين وشباب من الحزب مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى".
وتابع:" كما حولت القافلة 70 حالة مرضية مختلفة تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات واستصدار قرارات من المجالس الطبية بعلاجها، وأنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تعميم تنظيم القوافل على مستوى الجمهورية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء الجولة الثانية للقوافل الطبية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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