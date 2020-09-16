طارق شوقى : مصر أصبح لديها إمكانية الآن لمنافسة الدول الأجنبية فى التعليم

قال دكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، إن مصر أصبح لديها إمكانية الآن لمنافسة الدول الأجنبية فى التعليم، مؤكدًا أنه يمكننا الآن ترخيص مدارس مصرية، بمناهج مصرية، خارج مصر مثلما يفعل الإنجليز ويرخصون مدارس بريطانية فى العالم.





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