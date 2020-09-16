مكرم تشكر وزيرى الصحة والطيران لإعلان تيسيرات جديدة للقادمين من الخارج

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لوزيرى الصحة والطيران المدنى على الإجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على المواطنين القادمين من الخارج.





حيث أعلن دكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، أنه فى ضوء حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات -بما فيهم الجنسية المصرية- إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، فقد تقرر استثناء القادمين من اليابان والصين وتايلاند وأمريكا الشمالية والجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ومطارات لندن "هيثرو" وباريس وفرانكفورت يسمح لهم بـ 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة. جاء ذلك القرار نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة السفر.

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