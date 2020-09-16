نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تكشف حقيقة إغلاق مسجد علي جمعة في أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الأوقاف أن ما أثير عن إرسال الوزارة وفدا من مفتشي الأوقاف لإغلاق مسجد فاضل بالسادس من أكتوبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وهو ما أكدته مديرية أوقاف الجيزة، حيث أن المسجد يحظى بالعناية اللازمة من الأستاذ الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويقوم فضيلته بالإشراف على المسجد والجانب الدعوي فيه خير قيام.

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