صور.. محافظ القاهرة يشرف على عملية إصلاح طفح الصرف الصحى بمنشية ناصر

أشرف خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عمليات إصلاح طفح الصرف الصحى بطريق النصر بمنزل كوبرى الملك خالد باتجاه منشية ناصر، يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى.





كانت غرفة المتابعة الميدانية بالعاصمة، تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت جميع الأجهزة المعنية للمكان كما تم غلق الطريق للقادم من اتجاه السيدة عائشة إلى منشية ناصر بطريق الأتوستراد والقادم من مدينة نصر إلى منشية ناصر وتم تحويل الحركة المرورية فى الاتجاهين لكى تتمكن أجهزة الصرف الصحى من العمل. وأعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر 1800 مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوستراد بمنطقة منشية ناصر نتيجة إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.

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