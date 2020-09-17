أبوشقة: الوفد مشارك فى القائمة الوطنية طبقا لتصويت الهيئة العليا

وأكد أبو شقة، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن الموقف النهائى طبقًا لتصويت أعضاء الهيئة العليا المشاركين فى الاجتماع الذى استمر خلال يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، هو المشاركة فى القائمة والاستمرار فى الانتخابات.
وأشار أبو شقة إلى أن البيانات المعبرة عن مؤسسات الحزب هى ما تصدر عن رئيس الوفد المتحدث الرسمى باسم الحزب طبقا للائحة النظام الداخلى.
وكان رئيس حزب الوفد، أعلن فى وقت سابق مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء الهيئة العليا الذين حضروا جلسة أمس الثلاثاء وطلبوا أجلًا حتى يوم الخميس 17 سبتمبر لإبداء رأيهم فى الاستمرار فى قائمة التحالف وبعد أن تم التواصل تليفونيًا وإذ أبدى هؤلاء رغبتهم التى انتهت بالأغلبية إلى خوض الانتخابات بتحالف القائمة الوطنية وعدم الانسحاب، وبناء عليه فقد تقرر عدم عقد جلسة الهيئة العليا غدًا الخميس لتحقق الغرض، علمًا بأن عقد اجتماع الهيئة العليا له ضوابطه التى تنظمها اللائحة.
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