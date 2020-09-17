«الأوقاف» توضح حقيقة إرسال وفد لإغلاق مسجد فاضل بأكتوبر

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المسجد يحظى بالعناية اللازمة من الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و يقوم فضيلته بالإشراف على المسجد والجانب الدعوى فيه خير قيام.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الجمعة المقبلة، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة ، مع إنابة مدير إدارة أوقاف القصير، و رئيس مدينة القصير في افتتاح مسجد السمان بمدينة القصير ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بواقع 71 مسجدًا خلال هذه الجمعة .

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه من المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر تحت عنوان : " كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة" ، كما سيتفقد وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي وعدد من المسئولين المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة .

وقالت الوزارة فى بيان سابق، إنه سيتم أيضا فرش 7 مساجد بالمحافظة ، إضافة إلى توزيع طنين من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ، كما يتفقد وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة ويناقشان دعم التعاون في المشروعات المشتركة .