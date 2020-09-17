وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية لمستفيدي برنامج «تكافل»

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل عن شهر سبتمبر الجارى، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد بدأت الثلاثاء، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر الجاري، للمستفيدين من البرنامج، ويبلغ عددهم حوالي مليون و240 ألف فرد، ويستمر الصرف حتى أمس الأربعاء.

يذكر أن وزيرة التضامن كانت قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا. وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم. جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و518 مليون جنيه.

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