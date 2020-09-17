شاهد .. خبير إعلامى : قناة الجزيرة أداة قطرية لتقويض الاستقرار والأمن

قال الخبير الإعلامى، ياسر عبد العزيز، إنه يصعب التعامل مع قناة الجزيرة القطرية على أنها وسيلة إعلام، مؤكدا أنها أداة استخدمتها قطر فى تقويض الاستقرار والأمن وجلب الخراب على بعض الدول.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الجزيرة تلعب دورا خطيرا فى دعم الإرهاب وفقا لشهادة بيوت خبرة وحكومات وأجهزة مخابرات غربية. وتابع: "مصر فى حاجة ملحة إلى تعزيز وتمكين الإعلام الوطنى، فذلك هو الوسيلة الأولى لدحر مثل هذه الممارسات التى تتبعها القنوات الإعلامية المعادية".

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