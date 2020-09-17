فيديو.. التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تتراوح ما بين 20% و30%

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل معرض "أهلا مدارس" لمستلزمات المدارس، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بداية من يوم الأحد المقبل 20 سبتمبر لمدة أسبوع.





وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الخميس، أن الوزارة تنظم هذا المعرض للعام الخامس تواليًا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد جديدًا فيه وهو التنسيق الكامل مع وزارة الصحة بشأن تداعيات فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى كل هذه المعارض، سواء بدخول المواطنين وأولياء الامور بالكمامات وتوفير المعقمات داخل المعارض والتخلص من أى مخلفات أو نفايات بالتنسيق مع مديرية الصحة داخل المحافظات المعنية.

وتابع: "أن الوزارة تنظم هذ االعام 40 معرضًا سواء متحرك أو ثابت على مستوى محافظات الجمهورية، بواقع 19 معرض ثابت و21 معرض متنقل فى 12 محافظة، وعدد المشاركين هذا العام فى المعارض يبلغ 175 شركة، وسيكون افتتاح المعرض الرئيس فى أرض المعارض بمدينة نصر يوم الأحد المقبل، وسيكون عبارة عن 4 معارض رئيسية تحتوى على كل المستلزمات الرئيسية وكل الأدوات المكتبية وكل ما يخص التعليم الإلكترونى وأجهزة الحاسب الآلى، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب المدرسية، والسلع الغذائية الخاصة بوجبات المدارس".

وأكد أنه سيجرى توفير السلع بأسعار متميزة وجودة عالية، وتخفيضات تتراوح ما بين 20% و30%، لافتًا إلى وجود 21 سيارة متنقلة تتبع الوزارة، فى إطار مشروع المنافذ المتنقلة، وسيجرى تخصيصها للميادين والشوارع الرياضية بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكى يخصص المحافظون ساحات للعارضين فى هذه المعارض.