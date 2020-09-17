اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 15 ساعة

ومن المقرر أن تقطع مياه الشرب عن مناطق "هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطى – منشأة البكارى – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية"، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت.

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