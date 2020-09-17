"أ ش أ": الإفراج عن مصريين مختطفين فى ليبيا وإعادتهم للبلاد

في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية تمكنت الأجهزة المعنية فى ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.

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