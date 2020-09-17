المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا وبالتنسيق مع السلطات الامنية الليبية، تمكنت الاجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم واعادتهم للبلاد.

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