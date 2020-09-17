الزراعة: جمع وتدوير أكثر من 575 ألف طن قش الأرز

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أصدرت تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة انه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 306 آلاف و240 فدانا وبلغت كمية القش 575 ألفا و458 طنا ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز أن عدد مواقع تجميع قش الأرز 480 موقعا في 6 محافظات، حيث تم كبس 227 ألفا و542 طنا وتم فرم 105 آلاف و909 أطنان وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 226 ألفا و661 فدانا.

وأضاف أنه تم عمل 201 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم إنتاج 219 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

مؤكدا أنه تم تنفيذ 496 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعيه للمحاصيل الصيفية (الذرة - القطن).