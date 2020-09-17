ليلة إسبانية في احتفال وزارة الثقافة بــ اليوم الوطني للمكسيك

فوجئ الحاضرون، أمس الأربعاء، في احتفالية وزارة الثقافة باليوم الوطني المكسيكي، بنائب مساعد وزير الخارجية السفير أشرف منير يلقي كلمته باللغة الإسبانية، اللغة الرسمية في المكسيك، ودوت القاعة بالتصفيق عقب انتهائه من الكلمة.

وأعرب السفير خلال الكلمة عن سعادته بتوجيه الدعوة إليه في احتفالية العلاقات الثقافية احتفاء بدولة المكسيك الصديقة، مؤكدا ولع الشعب المكسيكي بالحضارة المصرية وتشابه الشعبين في كثير من العادات.

وشدد منير خلال كلمته على تنامي أوجه التعاون التجاري بين البلدين إضافة للتعاون الثقافي، ويدلل على ذلك قرب عقد جولة المشاورات السياسية التاسعة بين البلدين أواخر الشهر الجاري لإعطاء دفعةقوية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأقيمت مساء أمس الأربعاء احتفالية خاصة، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني لدولة المكسيك، حيث عرض فيلم قصير عن تاريخ البلاد وحضارتها يعقبه إلقاء بعض الكلمات القصيرة.

كما نظم، بهذه المناسبة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية بعنوان "مصر- المكسيك- علاقات ثقافية"، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، وسفير المكسيك بالقاهرة.

والأمسية هي أولى فعاليات السلسلة التي أطلقتها وزارة الثقافة بعنوان: علاقات ثقافية، والتي تتناول الاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة؛ وتتضمن كل فعالية من السلسلة استضافة سفير الدولة المحتفى بها للتعريف بثقافة دولهم مع التركيز على العلاقات والروابط الثقافية التي تجمع بلده بمصر على مدار التاريخ.

وأقيمت الأمسية بقاعة المجلس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،كما تم بث الأمسية أونلاين، على صفحة أمانة_المؤتمرات وقناتها على يوتيوب.