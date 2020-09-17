قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة لتمويل مشروع تيسير وتحسين بيئة الاستثمار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة التمويل الإضافى بمبلغ مليون و 746 آلف دولار أمريكى للمساهمة في تمويل مشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي بين حكومتى جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقع بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.