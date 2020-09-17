قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق بدراسة جدوى إعادة تأهيل الخط الثانى للمترو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق"، وبنك الاستثمار الأوروبى بشان إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 يناير 2020.





كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 119 لسنة 2020 حول الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافى بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسى" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الموقع بتاريخ 23 نوفمبر 2019. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1424 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء الوصلة الحديدية "السماعنة – الحسينية" للربط بين محطة سكك حديد السماعنة بمركز فاقوس ومركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة. نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس. وفيما يلى تفاصيل القرارات.

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