هيئة الاستثمار تبحث مع سفير المكسيك سبل زيادة الاستثمارات فى مصر

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سفير دولة المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتافيو تريب، بحضور السيد ألبرتو ريفاس، مدير شركة بولميروس دى مكسيكو، وذلك لبحث استثمارات الشركة المكسيكية بمحافظة الإسكندرية.





وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة التى يمكن للشركات المكسيكية ضخ استثمارات بها خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض رئيس هيئة الاستثمار الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكدا أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المكسيكية خصوصا مع تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل المجالات.

وأعرب السفير المكسيكى عن تقديره للدور المهم الذى تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تسهيل أعمال ومهام المستثمرين، معربا عن ثقته فى أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات، وأن ضخ الشركة المكسيكية لاستثماراتها بمدينة الإسكندرية يعد إشارة شديدة الأهمية للشركات المكسيكية العالمية أن مصر مركز جاذب للاستثمارات.



وفى هذا الإطار، استعرض ألبرتو ريفاس التقدم الذى أحرزته شركته فى إجراءات إنشاء مصنعها بمدينة برج العرب، والذى سيتم افتتاحه خلال الشهر القادم، مشيرا إلى استهداف الشركة لتصدير منتجاتها إلى الدول الأوروبية، وعدد من الدول الأفريقية والشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة أهمية التنسيق مع سفارة المكسيك بالقاهرة ومجلس الأعمال المصرى المكسيكى لتشجيع المزيد من الشركات المكسيكية لتوجيه استثماراتها إلى مصر مؤكدا حرص الهيئة على زيادة التعاون مع الجانب المكسيكى من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية فى القطاعات ذات الأولوية للبلدين.