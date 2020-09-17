صور.. المشاط تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى الجديد مجالات التعاون المستقبلية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى الجديد بالقاهرة، اليوم الخميس، لبحث أوجه التعاون المشترك فى كل المجالات، ومشروعات التعاون المستقبلية، وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.





حضر اللقاء السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية.

ورحبت وزيرة التعاون الدولى، بكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى، الذى تولى مهمته حديثًا، مُشيدة بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى كل المجالات والتى بدأت منذ عام 1977، وانعكست بشكل إيجابى على الخطط التنموية للحكومة المصرية.

وحاليًا ترتبط مصر بإطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبى للفترة من 2017-2020 والمخصص له 432 – 528 مليون يورو، لدعم عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدنى، وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبى نحو 1.5 مليار يورو فى صورة منح.

وتسعى وزارتا التعاون الدولى والخارجية من خلال التنسيق المشترك للتفاوض حول اتفاق إطارى جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبى للفترة من 2021 – 2027 .

واستعرضت المشاط أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبى، فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية والتى تقوم على ثلاثة محاور أساسية، أولها منصة التعاون التنسيقى المشترك مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، والتى أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها وتحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها، والوقوف على الأولويات التمويلية المستقبلية بكافة القطاعات.

وقالت المشاط إن المحور الثانى يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعى الجماهيرى بها، وثالثًا هو التمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكل المشروعات الجارى تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى قصص النجاح التى حققتها مصر فى مجال التنمية لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة حيث أطلقت وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيارتها الأخيرة لسيناء لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية المنفذة من قبل الصناديق العربية فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكدة على أهمية مجالات الميكنة وريادة الأعمال وتمكين المرأة فى مشروعات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى.



ورحب كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بالدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية فى مصر والمؤسسات الدولية من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك، مؤكدًا الحرص على دعم الجهود التنموية الحكومية وفقًا للأولويات من خلال الذراع التمويلى للاتحاد بنك الاستثمار الأوروبى وكذلك برامج التعاون الثنائية مع الاتحاد الأوروبى.

كما دعا كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وزيرة التعاون الدولى لزيارة مقر الاتحاد ببروكسل لعرض الجهود التى تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وأوجه التعاون بين الجانبين.