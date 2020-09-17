التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 308 موظفين بهيئة الأوقاف

وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ على تثبيت 308 موظفين بهيئة الأوقاف المصرية، فى إطار الجهود التى يبذلها الجهاز لتفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.





وقال الدكتور صالح الشيخ، فى بيان له اليوم الخميس، إن هيئة الأوقاف تقدمت للجهاز بطلب لتثبيت 328 موظفا، وانتهى الجهاز إلى الموافقة على تثبيت 308 موظفين.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإدارى للدولة، تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بها ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفى وقاعدة الدفع الإلكترونى للتأكد من دقة البيانات.

وناشد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وحدات الجهاز الإدارى للدولة بمراجعة المستندات المرفقة فى طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدها أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتى يتسنى للجهاز سرعة البت فى الطلبات المقدمة إليه.