المرحلة الثالثة للتنسيق 2020.. 10 آلاف طالب وطالبة يسجلون رغباتهم

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين فى المرحلة الثالثة للتنسيق 2020 للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 10 آلاف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020-2021.





المرحلة الثالثة للتنسيق 2020 وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وفقا لبيان صحفى، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة. المرحلة الثالثة للتنسيق 2020 وأضاف أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى "الكمامة"، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع إتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل. المرحلة الثالثة للتنسيق 2020 جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجارى.

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