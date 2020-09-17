عبر 6 إجراءات.. السماح للعمالة المصرية الحاصلة على إجازات بدخول الأردن

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصةً في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت السماح للعمالة المصرية الحاصلة على إجازات ( خروج وعودة ) بالدخول للأردن بـ 6 إجراءات اعتبارًا من 27 سبتمبر الجاري.

وكشف الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أن وزير العمل الأردني، نضال فيصل البطاينة، أصدر قرارًا بالسماح للعمال من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 18 مارس 2020، وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج المملكة الأردنية بعد هذا التاريخ بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا وذلك بالدخول إلى الأراضي الأردنية وفقًا للإجراءات التالية:

• يقدم صاحب العمل أو من يفوضه (أن يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي) طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل - مكتب العمل المعني حسب الإجراءات المعمول بها، ويرفق بالطلب إثبات مغادرة العامل البلاد قبل التاريخ المشار إليه صادر من إدارة الإقامة والحدود.

• قيام صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ دخول العامل للمملكة واستيفاء مديرية العمل - مكتب العمل، لرسم التعهد.

• يتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة التصريح.

• إصدار إجازة ( خروج وعودة ) للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة، واستيفاء مديرية العمل - مكتب العمل لرسم الإجازة (خروج وعودة).

• استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي ( لائق صحيا ) وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل.

• إذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل ( غير لائق صحيا ) يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقة صاحب العمل على أن لا تتحمل الوزارة أي مسئولية بهذا الخصوص.

• وأكد وزير العمل الأردني أنه على العامل الذي غادر بعد تاريخ 18 مارس الماضي لا يحق له الدخول للأراضي الأردنية وحسب الكتاب الوارد من إدارة الإقامة والحدود.

وأكد الملحق العمالي طلعت السيد أن هذا القرار يأتي تتويجا للتفاهم والتشاور بين السفارة المصرية، ومكتب التمثيل العمالي بالسفارة بالأردن، مع وزارة العمل الأردنية، وهو انعكاس حقيقي لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تستند بشكل أساسي علي التوافق السياسي والتنسيق والتعاون الدائم.