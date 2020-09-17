التخطيط والتنمية تستعرضان الفرق الفائزة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

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أحمد جودة - القاهرة - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسماء الفرق الفائزة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية حيث قامت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم الجائزة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل مصغر عقدته الوزارة لإعلان أسماء الفائزين.



ومن جانبها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عملية التقييم تمت وفقًا لعدد من المعايير تضمنت فهم المشكلة ووضوح الهدف من التطبيق، مع فهم السوق، القطاع، الفئة المستهدفة، الحل المقترح والقيمة المضافة منه، إضافة إلي مدي حداثة الفكرة ودرجة الابتكار والتفرد، وجدوى التطبيق وسهولة التنفيذ ونموذج العمل والمردود والعائد من التطبيق ومؤشرات النجاح.



وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تأييد فكر التحول الرقمى وتشجيعه ودعم المواهب الشابة من خلال مشروعها رواد 2030، متابعه أن تكريم التطبيقات الفائزة يمثل جنى لثمار العمل والجهد المبذول النابع من الطاقة الشبابية الهائلة حيث تم تكريمهم علي ما تحقق من إنجازات ملموسه لتقديم حلول إبداعية تتيح الخدمات الحكومية الرقمية بطرق بسيطة في أي وقت وأي مكان لجميع المواطنين.



وأضافت السعيد أن التطبيقات الفائزة حصلت علي جوائز مادية مع تقديم فرص احتضان من جانب مشروع رواد ٢٠٣٠ لها ستسهم في مساعدة الشباب بإنشاء تطبيقات أكثر احترافية وتتسم بالجودة متابعة أن الفترة القادمة ستشهد تقديم الدعم الفني فضلًا عن الدعم المؤسسي والقانوني لتلك الفرق الفائزة.



جدير بالذكر أن تطبيق (تذكرتك) الخاص بقطاع (النقل والمواصلات) الفائز بالمركز الأول تتناول فكرته تطوير حلولًا تقنية ذكية وسريعة وغير نمطية لحجز رحلات القطارات والمترو وهيئة النقل العام، بما يسهم فى تيسير الخدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.



ويسهل التطبيق للمواطن استخدام وسائل المواصلات كافة باستخدام qr كود وشحن الرصيد الخاص به بالطريقة المفضلة لديه، كما يسهل لجهات النقل سواء أكانت شركات أو هيئات لمتابعة حالات الخطوط بمتابعة حالات الاشغال وحالات الحجز.



فيما تمحورت فكرة تطبيق (حصلت حادثة) الخاص بقطاعي (الصحة والداخلية) والفائز بالمركز الثاني حول إتاحة تطبيق ذكي متكامل يهدف إلى الابلاغ عن حوادث الطرق، والعمل على تسهيل الوصول إلى المواطن فى موقع الحادث وإنقاذ المصابين واتخاذ الاجراءات اللازمة، حيث يسهل عملية التواصل مع النجدة وتوصيل المعلومة لهم وموقع ونوع الحادثة تحديدًا.



كما دارت فكرة تطبيق (اكتشف مصر) الخاص بقطاع (السياحة) والفائز بالمركز الثالث حول تطوير تطبيق يعمل على عرض أهم معالم مصر السياحية ومساعدة السائح بداية من وصوله إلى وجهته السياحية حتى مغادرته، حيث يساهم في تشجيع السياحة المباشرة أو التي علي هامش المؤتمرات بما يساعد السائح في إدارة وقته واستغلال الفرصة في رؤية الأماكن السياحية حوله ومعرفة معلومات عن الأماكن السياحية التي يقوم بزيارتها حيث يعطي للسائح مرشد افتراضي.



وقامت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأول والثاني والثالث حيث تم تكريم طلاب فريق تطبيق تذكرتك والمكون من ثلاثة طلاب من جامعة عين شمس وهم ميشلين مدحت ميشيل عازر، يوسف رأفت نصري أندراوس، مايكل صفوت حناالله بشاي، فضلًا عن تكريم ثلاثة طلاب من الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني أعضاء فريق تطبيق حصلت حادثة وهم كيرلس سمير فؤاد سعيد، كريم احمد حلمي سيد، شادي بشرى لبيب بشاي، كما تم تكريم الفريق صاحب تطبيق اكتشف مصر والممثل لجامعة حلوان والمكون من ستة طلاب وهم احمد علاء احمد علي احمد، بسمة حسن حامد حسن، حسن مجدي عوض كلحي، بولا ايهاب الفي غطاس، مصطفي محمد عادل عبدالله شاهين، عبدالله احمد حنفي حافظ.