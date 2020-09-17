نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعقاد لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقدت لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات أمس الأربعاء، في رحاب جامعة حلوان، برئاسة جمال درويش رئيس المجلس، وبحضور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وإبراهيم معوض أمين المجلس وعمداء كليات الحاسبات بالجامعات المصرية وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

وقام الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووكلاء الكلية، باستقبال اللجنة وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية ومنها إسناد تنظيم الأولمبياد الخامس لكلية الحاسبات جامعه حلوان، وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة ١.٣٠ وتحدد له موعد الانعقاد فبراير ٢٠٢١.

في سياق آخر، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠ آلاف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20202021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.