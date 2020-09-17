نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاقات الدولية بجامعة عين شمس تشارك في مؤتمر QS maple 2020 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شارك قطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس، في مؤتمر Q S) maple 2020) من خلال إلقاء محاضرة بعنوان Defying the norm: anew initiative for asu to boost intervationalization
وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة.
وقدمت أ.د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نبذة عن تاريخ الجامعة العريق ووضعها الكبير وكيفية إنشاء قطاع العلاقات الدولية بما يتضمنه من إدارات مختلفة ومتكاملة ومتوافقة.
واستعرض أ.د مصطفى رفعت مدير البرامج رؤية إدارة العلاقات الدولية ومدى التطور المتوقع بالإضافة لتقديمه لرابطة الخريجين والتي تم تدشينها في الفترة الماضية برئاسة أ.د ريم الكباريتي الأستاذ بقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب.
وتحدثت أ.د شيرويت الأحمدي الأستاذ بكلية الصيدلة عن إدارة الوافدين واعدادها بالجامعة ورؤيتها المستقبلية والتطوير الذي وصلت له إدارة المنح والمشروعات والتي يرأسها أ.د تامر النادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.
وأوضح الدكتور أحمد البنا المدرس بكلية طب الأسنان ومدير إدارة التصنيف الدولى بالجامعة، دور كل إدارة من إدارات الجامعة في الوصول بالجامعة لتصنيفها الحالي.
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