انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو: تعرف على خطوات تجديد رخصة السيارة وانت في المنزل في 5 دقائق فقط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لك عزيزي القارئ الجديد والحصري دائماً عبر بوابة “مصر فايف”، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن خطوات تجديد رخصة السيارة من البيت في 5 دقائق فقط، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو تطبيق الوزارة على الهاتف المحمول.

وفي إطار حرص الدولة على رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويلها إلى إلكترونية يمكن تنفيذها من أي مكان، دعت وزارة الداخلية المواطنين لتحميل تطبيق الوزارة عبر الهاتف المحمول لمعرفة الخدمات، حفاظًا على أرواح المصريين واتباعاً للإجراءات الاحترازية وللحد من انتشار فيروس كورونا.

خطوات تجديد رخصة السيارة عبر موقع وزارة الداخلية