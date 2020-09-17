بالفيديو: تعرف على خطوات تجديد رخصة السيارة وانت في المنزل في 5 دقائق فقط

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محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لك عزيزي القارئ الجديد والحصري دائماً عبر بوابة “مصر فايف”، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن خطوات تجديد رخصة السيارة من البيت في 5 دقائق فقط، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو تطبيق الوزارة على الهاتف المحمول.
وفي إطار حرص الدولة على رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويلها إلى إلكترونية يمكن تنفيذها من أي مكان، دعت وزارة الداخلية المواطنين لتحميل تطبيق الوزارة عبر الهاتف المحمول لمعرفة الخدمات، حفاظًا على أرواح المصريين واتباعاً للإجراءات الاحترازية وللحد من انتشار فيروس كورونا.
خطوات تجديد رخصة السيارة عبر موقع وزارة الداخلية
- تسديد جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.
- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية أقل من 2030 سي سي.
- لا يتم توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.
- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنّه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.
- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.
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