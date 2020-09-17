الكهرباء: 25 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع فى المدن الجديدة

وقالت وزارة الكهرباء، فى بيان رسمى، اليوم الخميس، أن ذلك يأتى استمرارا للمتابعة الدورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، فى إطارالاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كل أنحاء الجمهورية.

أضافت: "فى هذا الصدد ففى نطاق قطاع المدن الجديدة والذى يبلغ عدد المشتركين به نحو 280 ألف مشترك، ويضم حوالى 5 مراكز وقرى تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 25 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة".

وأشارت إلى إحلال وتجديد 3056 كيلوجرام موصلات جهد متوسط، و3103 أمتار كابلات جهد منخفض،

و16059 متر كابلات جهد متوسط، و35 عمود جهد متوسط، وكشك كامل بالمحول، و23 موزعًا حلقيًا،

و16 صندوق توزيع جهد منخفض، و130 سكينة ثلاثية، و5 خلايا جهد متوسط.

وعن موقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، أكد الكهرباء تحرير 1000 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 4.3 مليون جنيه.