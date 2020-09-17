اعتماد مخططات توصيل الخدمات لـ 4 قرى بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها فى توصيل الخدمات والمرافق للمواطنين، إذ تم إجراء أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بعدد من القرى التابعة للمركز.





وشملت قائمة القرى: زهرة، والإسماعيلية، والبرجاية، ونزلة حسين، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمجتمع. يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا، بدفع عجلة التنمية المستدامة والعمل على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وإحلال وتجديد كل أعمدة الإنارة المتهالكة. وتأتى تلك الأعمال ضمن خطة المحافظة لتوصيل المرافق والخدمات داخل القرى، وتنفيذ أعمال التنمية وتحقيق الأهداف المطلوبة، وفقًا للخطة الاستثمارية للمحافظة. من جانبه، أوضح محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، إنه تم إجراء أعمال إحلال وتجديد لصيانة أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية والفرعية بقريتى زهرة وصفط اللبن، بالإضافة لإجراء أعمال المعاينات الخاصة بالمشروعات الخدمية للمواطنين، إذ تم اعتماد المخطط التفصيلى والخرائط الخاصة بتوصيل شبكات الصرف الصحى لقريتى زهرة وصفط اللبن، تمهيدًا للبدء فى التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

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