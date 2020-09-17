الداخليه تنفي القبض علي أجانب بأكتوبر لتحريضهم علي التظاهر

دينا الحسيني نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضاً منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم.. مؤكداً أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

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