الصحة: 500 متطوع لتجربة لقاح كورونا 300 فقط تنطبق عليهم الشروط.. فيديو

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة، إن موقع تسجيل المتطوعين لتطبيق لقاح كورونا ، فتح من يوم السبت الماضي، منوها إلي أن عدد تسجيل المتطوعين وصل لحوالي 500 شخص.

وأضاف إيهاب كمال، عبر مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يوجد حوالي 300 شخص، ينطبق عليهم شروط الانضمام لتلك الدراسة، مؤكدا أننا نحتاج إلي 6000 شخص بمصر لتطبيق الدراسة . وأشار"كمال"، إلى أنه يجب على جميع المواطنين الإشتراك في الدراسة، نظرا لأنها في صالح الدولة، وكل الفئات الأكثر عرضة لفيروس كورونا. وأوضح مساعد وزيرة الصحة، أنه يدعو المواطنين للدخول على موقع وزارة الصحة وتسجيل بياناتهم، لافتًا إلى أن يتم التواصل معهم من قبل غرفة الأزمات مباشرة. وأكد مساعد وزيرة الصحة ، أنهم فى حاجة لزيادة أرقام المتطوعين على الموقع، حتى يكتمل عدد المتطوعين الذين تنطبق عليهم الشروط.

ومن جانب اخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 86549 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة ، أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكروزارة الصحة ، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و 5696حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"