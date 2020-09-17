استعدادا لصلاة الجمعة .. الأوقاف تواصل حملاتها لنظافة وتعقيم المساجد

قالت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، إنها واصلت حملاتها لتنظيف وتعقيم المساجد للحفاظ على حرمتها وقدسيتها، استعدادًا لصلاة الجمعة الرابعة بعد إعادة فتح المساجد، بجميع المديريات الإقليمية.





وأضافت الأوقاف، فى بيان نشر على موقعها الرسمى على الإنترنت، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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