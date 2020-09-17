رئيس قبرص يلتقى بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس

وشكر البابا ثيودروس الثانى، فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، جمهورية قبرص، معربا عن ارتياحه الكبير للقاء رئيس قبرص، وللمناقشات التى أجراها مع رئيس أساقفة قبرص، كريسوستوموس الثانى، وسعادته بالتعاون والصداقة بين قبرص واليونان ومصر.
وأشاد بطريرك الروم الأرثوذكس بقرار فتح سفارة قبرصية فى إثيوبيا، وتعيين سفير لقبرص فى كينيا، مشيرا إلى افتتاح البطريركية ألفى مدرسة فى إفريقيا وثلاثة آلاف ونصف مركز طبى.
ووجه الشكر إلى مؤسسة ليفنتيس القبرصية التى تعلم على تجديد 50 ألف مخطوطة موجودة فى مكتبة البطريركية بالإسكندرية، معبرا عن تمنياته الطيبة للشعب القبرصى.
رافق البابا ثيودروس فى زيارته مطران غينيا، المتروبوليت جورجيوس، ممثل بطريركية الإسكندرية فى اليونان، وأسقف نيتريا نيقوديموس، ممثل بطريركية الإسكندرية فى قبرص.
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