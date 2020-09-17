اجتماع عاجل فى الوفد لمناقشة إجراء انتخابات مبكرة بالحزب

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارا بدعوة الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل، السبت المقبل، لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للحزب.





وقال رئيس حزب الوفد، فى بيان رسمى، اليوم الخميس، إنه جرى تكليف النائب فؤاد بدراوى، سكرتير عام الوفد برئاسة هذه الجلسة، مضيفا: "فى ضوء التداعيات الأخيرة وما تمثله من تهديد لكيان الحزب وبنيانه ومستقبله السياسى، والتى تمثلت فى الدعوات التى يطلقها بعض أعضاء الحزب والتى تدعو إلى الاعتصام داخل مقر الحزب دون مراعاة لما تفرضه الضوابط القانونية فى هذا الشأن، وما تمثله من خطورة على الأموال والأرواح، رفضا لقرار الهيئة العليا بخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة ضمن قائمة الائتلاف الوطنى، والتى توافق على قيام هذا الائتلاف ستة عشر حزبا، من بينهم حزب الوفد بقرار سابق من الهيئة العليا بالدخول فى هذا الائتلاف".

تابع: "سبق أن فوضت النائب فؤاد بدراوى إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العشرين من اللائحة الداخلية للحزب فى إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب من بدايتها وحتى النتيجة النهائية، وفى دعوة الهيئة العليا ورئاستها لاتخاذ ما تراه مناسبا فى شأن خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب إيماناً منى وترسيخا لديمقراطية الحزب، التى تقوم على حرية الرأى والرأى الآخر فى مفهومه الدستورى وأن مؤسسات الحزب هى صاحبة القرار بعد العرض عليها والمناقشة، وإصدار القرار الذى يتعين وفقاً للقواعد الدستورية أن يلتزم به الجميع أياً كانت وجهة نظره".

وأكد، أنه آثر أن ينأى بنفسه فى قرار التفويض عن التواجد بمقر الحزب عند انعقاد الهيئة العليا لمناقشة الموضوع، حتى يتيح مناقشة الأمر بتجرد كامل وحيادية مطلقة دون التأثر برأيه الشخصى، مشيرا إلى أنه أعلن رأيه على نحو واضح وصريح بوجوب أن يؤدى حزب الوفد دوره فى تلك المرحلة الفارقة المشحونة بالتحديات، متحملاً مسؤوليته الوطنية امتداداً لتاريخه الوطنى فى المشاركة الفعالة فى الانتخابات، ضمن الاصطفاف الوطنى للأحزاب والقوى السياسية إعلاء لاعتبارات المصلحة العامة فوق أى مصالح أو مكاسب حزبية أو شخصية.

وأوضح، أنه الهيئة العليا برئاسة النائب فؤاد بدراوى انعقدت ودون تدخل شخصى منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وانتهت المناقشة والتصويت بموافقة الأغلبية على مشاركة الحزب فى انتخابات مجلس النواب، ضمن قائمة الائتلاف الوطنى، وصدر بذلك بيان رسمى عن الحزب نقلته كل وسائل الإعلام.

واستطرد: "ذيل بيانه بالقول إنه رغم ما تم من إجراءات لائحية تتسم بالمشروعية الدستورية والقانونية واللائحية، إلا أن البعض تزعم دعوات الرفض المصحوبة بدعوات الاعتصام والحشد داخل مقر الوفد، والتى ما زالت قائمة، وأصحاب هذه الدعوات معروفة لديكم شخصياً الأمر الذى ينذر بمخاطر جمة تهدد منشآت الحزب، والمتواجدين به بالخطر المحدق على النفس والمال، فقد كان لزاما بل واجبا ملقى على عاتقى بحكم اللائحة بالحفاظ على الحزب ومؤسساته وتاريخه من أن يقع فريسة للفوضى غير المسؤولة، فإننى أدعو أعضاء الهيئة العليا إلى اجتماع عاجل يوم السبت الموافق 19/9/2020 الساعة الرابعة عصرا مع سريان تفويضى السابق للنائب فؤاد بدراوى برئاسة تلك الجلسة للنظر فى قرارى بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للحزب".