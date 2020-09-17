فيديو.. الصحة: 300 متطوع تنطبق عليهم شروط تجربة لقاح كورونا

وأضاف إيهاب كمال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الآن" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه يوجد 300 شخص من المتطوعين، ينطبق عليهم شروط الانضمام لتلك الدراسة.

ولفت كمال إلى أنه يجب على جميع المواطنين الاشتراك فى الدراسة، لأنها فى صالح الدولة، وكل الفئات الأكثر عرضة لفيروس كورونا، داعيا المواطنين للدخول على موقع وزارة الصحة وتسجيل بياناتهم، لافتًا إلى أن يتم التواصل معهم من قبل غرفة الأزمات مباشرة.

وأكد مساعد وزيرة الصحة ضرورة زيادة أرقام المتطوعين على الموقع، حتى يكتمل عدد المتطوعين الذين تنطبق عليهم الشروط.