تداول 120 ألف طن بضائع استراتيجية داخل ميناء الإسكندرية

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن الميناء استقبل 15 ألف طن بضائع استراتيجية تشمل بضائع عامة، ومواد بترولية من الخارج، فضلا على شحن بضائع صادرة تزن 105 آلاف طن، بإجمالى بضائع 120 ألف طن.

وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى دخول وخروج 9952 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن تداول 1488 حاوية واردة وصادرة.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.