الوزراء يخصص أرض بمدينة النهضة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الانتاج الحيواني، لتقليل الفجوة الغذائية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية؛ لحصر المجالات التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة المصرية، مؤكداً أن الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ورؤية مصر لبرنامج الاصلاح الهيكلي في مؤتمر يعقد خلال شهر أكتوبر المقبل.