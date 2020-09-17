الوزراء: تقديم 2 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال عام

وأضاف رئيس الهيئة انها تحرص على تهيئة جميع منشآتها الصحية لتقديم الخدمة طبقًا لمعايير التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة، وقامت الهيئة منذ يناير 2020حتى تاريخه بتسجيل 11 مركزا ووحدة ومستشفى ليصبح الإجمالي 30 وحدة ومركز صحة أسرة و 7 مستشفيات.
وقال: تم تقديم 2 مليون خدمة طبية على أعلى مستوى في العام الماضي، ووصلنا إلى أداء مالي متوازن، ومعدلات رضا المنتفعين وصلت إلى 92% طبقا لتقرير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
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