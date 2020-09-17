المجمع الطبي بالمعادي بستضيف خبيرا عالميا في زراعة الكبد

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية واورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا، وذلك في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر الجاري.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميًا عدا الخميس والجمعة.