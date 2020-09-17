الوزراء: 43 مستشفى و32 وحدة رعاية أولية ترغب في التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

ووافق مجلس الوزراء على طلب إعفاء الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) على مسارح الهيئة بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 من ضريبة الملاهي.
وقال إن عدد المستشفيات الراغبة في التسجيل لدى الهيئة خلال العام المالي 2019/2020، 43 مستشفى و32 وحدة رعاية أولية، كما حدثت طفرة في أعداد الصيدليات الراغبة في التسجيل من 6 صيدليات إلى 141 صيدلية في نهاية العام المالي.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تسجيل 2415 من أعضاء المهن الطبية بالمنشآت المسجلة لدى الهيئة، وبلغ إجمالي ما تم تحقيقه من إيرادات مليونا و425 ألف جنيه.
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