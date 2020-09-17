المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق علي استراتيجيته 2021-2024

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السيد محمد فايق رئيس المجلس اجتماعه الدوري الثالث والثمانين بتشكيله السادس بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام والسادة أعضاء المجلس .

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

- استعرض المجلس مشروع استراتيجية عمل المجلس 2021-2024 المعنونة (استراتيجية جديده لواقع متغير ) وهو مشروع يتضمن خبرة المجلس وفق استراتيجياته السابقة، والتحديات الجديدة التي برزت علي ساحة العمل الوطني وتطلعات المجلس لسبل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وبعد مناقشات مستفيضة انتهي المجلس الي الموافقة علي مشروع الاستراتيجية.

- وناقش المجلس متابعته لقضية وفاة الشاب «إسلام الأسترالي» بشبهة التعذيب والتي حققتها النيابة العامة وأمرت بحبس 4 أمناء شرطة والافراج عن ضابط شرطة بكفالة مالية.

وفي هذا الشأن يجدد المجلس توصياته السابقة بضرورة إعادة النظر في مطابقة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما هو وارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر وكذا العمل علي تشكيل آلية وطنية لمكافحة جريمة التعذيب.

- تابع المجلس من خلال تقارير لجانه المعنية المناقشات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وأكد أعضاء المجلس علي أهمية الإجراءات الي أعلنها رئيس الحكومة بتخفيض رسوم التصالح لكل القري.

ويناشد المجلس بضرورة إجراء المزيد من التسهيلات في تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية بزيادة مدد التقسيط وبخاصة في المناطق المهمشة التي تعاني من شدة الفقر