بعد 37 سنة من إنشائه.. اتحاد المهن الطبية يقر لائحته المالية والإدارية

أعلن الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إقرار مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه الأخير، اللائحة المالية والإدارية الداخلية للاتحاد بعد 37 عام من إنشائه.

وأوضح عبد الهادى، أن اللائحة المالية والإدارية تنظم جميع الأعمال والقرارات المالية والإدارية للاتحاد، موضحا أنه تم إعدادها من قبل لجنة برئاسته، وبعضوية عدد من الكوادر المالية والإدارية للاتحاد، لافتا إلى أنها تهدف أيضا إلى رسم سياسات الاتحاد، وتحديد اختصاصات الإدارات المختلفة، والهيكل الوظيفي وطرق تعيين وتقييم الموظفين والسياسات المالية للاتحاد.

وأكد الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن إقرار اللائحة خطوة تنظيمية هامة لتدارك أخطاء الاتحاد فى الماضى، والتعامل مع اتحاد المهن الطبية كمؤسسة لها ثقلها، وفق سياسة واضحة مبنية على الشفافية والنزاهة.