نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو بالشيوخ يشيد بتعدد الأدوار المجتمعية للداخلية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بإطلاق وزارة الداخلية مبادرتها الجديدة بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد وذلك استمرارا لاستراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة احتياجات المواطنين وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

وقال "رسلان"، في بيان، اليوم، إن اتخاذ وزارة الداخلية لكافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الرابعة عشر من مبادرة " كلنا واحد" اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زي مدرسي، أحذية، أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز الـ 30% يضمن توفير جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

ووجه النائب طارق رسلان التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات والضباط والجنود بوزارة الداخلية التي تعددت أدوارها المجتمعية والانسانية فى تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وتقديم مختلف الخدمات لهم على مستوى الحمهورية مؤكدا ان هذه الأدوار المهمة لوزارة الداخلية تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من جميع المصريين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 86549 حالة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكروزارة الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"